Paura a Licata: incendio alla villa comunale, le palme distrutte dalle fiamme

Notte di fuoco a Licata, nella villa comunale. Le fiamme hanno avvolto gli alberi del giardino Regina Elena, scatenando il panico tra i residenti che hanno subito lanciato l'allarme. Il fumo ha invaso la strada e ha raggiunto le abitazioni, sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo.

Ora sarà necessario accertare cosa abbia provocato l'incendio, c'è infatti il dubbio che sia di origine dolosa. Per questo alla villa comunale sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Nella zona si trovano alcune telecamere: i video sono al vaglio degli investigatori.

Non è la prima volta che le palme della villa comunale vengono gravemente danneggiate dalle fiamme, si tratta di episodi che fanno crescere la paura a Licata, dove sabato 21 ottobre si svolgerà la fiaccolata della legalità che partirà da piazza Progresso. L'evento è stato organizzato per dire no alla violenza e alla microcriminalità.