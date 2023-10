Agrigento, immobile abusivo mai demolito: ditta dovrà pagare 20mila euro di multa

Era dal 2019 che le autorità intimavano di demolire quella casa considerata del tutto abusiva, ma l'immobile è ancora lì. Un'ingiunzione che non è stata ascoltata, per quella struttura di 270 metri quadri, e così i titolari di una ditta dell'Agrigentino dovranno provvedere a saldare al Comune di Agrigento una multa da oltre 20 mila euro. L'edificio, spiegano i vigili urbani, era un'ampliamento di una struttura già esistente, in una zona a vincolo, ed errano stati oggetto di un controllo l'anno successivo, nel 2020, che accertò il mancato rispetto del provvedimento di abbattimento.

La ditta più volte si era rivolta ai tribunali, ma senza successo: erano stati prima il Tar e poi il Cgars a respingere le richieste di annullamento dei provvedimenti del Comune. Adesso l'ingiunzione di pagamento della somma di 21 mila euro, che la ditta dovrà versare sul conto del comune.