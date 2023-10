Santo Stefano di Quisquina, un vasto incendio mette in pericolo il teatro Andromeda

Vasto incendio nella parte alta del territorio di Santo Stefano di Quisquina. Le fiamme sembravano inizialmente sotto controllo, ma nel corso del pomeriggio la situazione è peggiorata, al punto da rendere necessario l'intervento dei canadair.

L’incendio ha interessato anche la zona in cui si trova il teatro Andromeda, uno dei luoghi più simbolici del territorio agrigentino, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e meta di turisti quotidianamente. Le fiamme, spinte dal vento di scirocco, si sono diffuse velocemente, proprio come in altre zone della provincia dove sono scattati gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile e forestali, ovvero contrada Petrusa ad Agrigento e Bivona, nella zona della diga Castello. In questo caso sono entrate in azione le squadre via terra e un elicottero per monitorare dall'alto l'ennesima emergenza.