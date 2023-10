Raffadali, fiamme dal forno a legna: incendio in una palazzina, salvata una famiglia

Paura a Raffadali per un incendio divampato al piano terra di una palazzina di via Amari. Le fiamme si sono sviluppate in una veranda e si sono diffuse nel giro di pochi minuti, distruggendo la struttura e un furgoncino per disabili parcheggiato nelle vicinanze.

Attraverso un ascensore il fumo ha invaso anche l'appartamento che si trova al primo piano, da cui i residenti hanno immediatamente lanciato l'allarme. Due squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto e hanno evitato il peggio: la famiglia, compresa una disabile, è stata messa in salvo.

Il mezzo travolto dalle fiamme è stato trascinato fuori e il rogo è stato domato. Sul luogo dell'incendio è giunta per precauzione anche un'ambulanza, ma nono si sono registrati feriti. In corso gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio, ma in base a una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un forno a legna che non era stato spento bene.