Grotte, rubano due fucili in una casa di campagna: proprietario denunciato

Furto in una campagna di Grotte. Qualcuno, nella notte, sarebbe entrato all'interno dell'abitazione e avrebbe rubato due fucili calibro 12 legalmente detenuti da un 65enne del posto.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione della vicenda, non si sarebbe accorto subito della rapina. Il 65enne, inoltre, non ha denunciato subito il furto. Soltanto dopo alcuni controlli da parte dei carabinieri avrebbe raccontato l’episodio. Il proprietario di casa è stato denunciato per omessa custodia di armi.

I carabinieri, venuti a conoscenza dei fatti, hanno immediatamente avviato le indagini per risalire a chi ha compiuto il furto. I militari della locale stazione e anche la Scientifica hanno perlustrato la zona per cercare elementi utili alle indagini.

Il grottese è stato così denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.