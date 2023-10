Agrigento, operaio dell'Enel colpito da una scarica elettrica: trasportato in codice rosso in ospedale

Tragedia sfiorata ad Agrigento in via Mazzini. Un operaio dell'Enel di ventidue anni è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando su una cabina. Si trovava sul posto con una squadra dell'azienda: i colleghi hanno subito lanciato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio con codice rosso, ha riportato ustioni alle mani, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della stazione di Agrigento e del Nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini per ricostruire le fasi dell'incidente e verificare la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza.

A metà agosto un incidente simile è costato la vita a Vincenzo Zangari, volontario della protezione civile di Vittoria, in provincia di Ragusa. L'uomo è morto folgorato mentre lavorava con un attrezzo. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma in questo caso per il 59enne non c'è stato niente da fare.