Evade dopo un permesso premio: arrestato omicida, si nascondeva a Sciacca

I poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno arrestato Raffaele Calamita, 34 anni, di Tropea (Vibo Valentia) sorpreso a Sciacca dopo essere evaso dal carcere di Paola dove stava scontando una condanna per omicidio che scadrà nel 2026. Calamita aveva beneficiato di un permesso premio e avrebbe dovuto fare rientro in cella. Dopo avere fatto perdere le sue tracce, invece, è stato sorpreso a Sciacca, dove è andato a trovare una donna con cui aveva avuto una relazione. Gli agenti lo hanno bloccato nella sua abitazione.

Calamita stava scontando una condanna per l’omicidio di Salvatore Russo, ucciso per una vendetta maturata negli ambienti criminali del Vibonese. Russo, il 10 settembre 2013, fu ucciso con 4 colpi di pistola sotto casa a Tropea. Per Calamita è scattato un nuovo arresto per l’accusa di evasione.