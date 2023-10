Cani uccisi a Sciacca a colpi di fucile, arriva l'esposto degli animalisti

Ancora orrore a Sciacca, dove i cani continuano ad essere uccisi a colpi di fucile. Questo è avvenuto delle scorse settimane a contrada Guardabasso – Bordea, e adesso gli animalisti passano al contrattacco. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa ha annunciato che sporgerà denuncia alla Procura di Agrigento affinché i responsabili del misfatto siano puniti.

“Gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa invieranno una denuncia contro ignoti alla Procura di Agrigento perché le indagini non si arenino e si trovino e si puniscano i responsabili di questo ennesimo eccidio di cani a Sciacca. Negli anni scorsi in questo paese avvenne una delle più grandi stragi con l’avvelenamento di decine di cani – proseguono gli animalisti – e ora la storia si ripete se possibile in maniera più cruenta, anche se per fortuna con numeri più ridotti. Questa volta vogliamo arrivare ai colpevoli e vederli condannati”, si legge nella nota dell'associazione.