Agrigento, perde il controllo dell'auto sulla statale 640: un uomo ferito e traffico in tilt

Ha perso il controllo della sua auto, una Ford Focus, ed è finito contro il guardrail. Un impatto violentissimo sulla strada statale 640, nel tratto compreso tra Agrigento e Favara. L'automobilista, un uomo di 61 anni, ha riportato diverse ferite e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. E' stato ricoverato al San Giovanni Di Dio.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto. Dai primi accertamenti non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. In attesa dei soccorsi e dei rilievi, lunghe code si sono formate sulla statale. Su entrambi i sensi la circolazione è andata in tilt, per tornare alla normalità dopo la rimozione dell'auto dalla carreggiata.

L'ultimo grave incidente sullo stesso tratto della statale 640, poche settimane fa. Erano rimaste coinvolte tre auto: due le persone ferite nello scontro tra una Lancia Y, una Fiat Cinquecento X e una Volkswagen Golf.