Canicattì, infilza una forchetta nella nuca della madre: arrestato un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Canicattì con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo ai carabinieri, che hanno eseguito l'ordinanza, la madre e la sorella dell'indagato, che stanche e terrorizzate dal comportamento dell'uomo si sono rivolte ai militari.

Per loro due è scattato l'iter del codice rosso. Nei loro racconti tanta paura e tanto dolore: madre e figlia hanno raccontato di innumerevoli episodi di violenza, il più delle volte quando l'uomo, cerca di denaro, aggrediva fisicamente entrambe. In uno di queste liti, secondo quanto riferito ai carabinieri, il quarantenne ha colpito la madre con una forchetta, infilzata nella nuca. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato in carcere ad Agrigento.