Ribera, minaccia e picchia il compagno: denunciata una donna di 47 anni

Insulti, minacce, schiaffi e pugni contro il compagno. Stavolta la vittima delle violenze è un operaio che abita a Ribera, in provincia di Agrigento, che sarebbe stato ripetutamente preso di mira dalla compagna, una 47enne. Dopo l'ultimo episodio, l'uomo si è fatto coraggio e ha raccontato tutto ai carabinieri, che hanno avviato l'iter del codice rosso per tutelare la vittima: la donna è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia.

L'operaio nel corso della denuncia ha raccontato il suo calvario. Ha parlato di un rapporto con la donna inizialmente idilliaco, ma che nel tempo si è logorato, sfociando in continui litigi. Ma non solo, da alcuni mesi la sua compagna sarebbe diventata aggressiva, al punto da non limitarsi nelle ingiurie e nelle violenze nei suoi confronti, provocando anche ferite e traumi.

Un caso simile si era verificato a Siracusa: una donna di 33 anni aveva colpito violentemente il marito con pugni alla testa che avevano causato all’uomo un’emorragia con una prognosi di 30 giorni. La polizia era stata chiamata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale e dopo i primi accertamenti avevano riscostruito la vicenda. La moglie era stata denunciata per lesioni personali.