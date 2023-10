Lampedusa, avvistato un cadavere in mare

Un cadavere, probabilmente di un migrante, è stato avvistato nelle acque di fronte a Punta Bianca a Lampedusa. La motovedetta della Capitaneria di porto non riesce a raggiungerlo perché la costa è frastagliata. I militari si stanno coordinando con i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale per capire se sarà possibile procedere via terra.