Incidente ad Agrigento: auto si ribalta vicino al ponte Petrusa, un ferito

Momenti di paura ieri sera ad Agrigento, nei pressi del ponte Petrusa. Un automobilista, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della propria vettura che si è ribaltata alla rotonda. Il veicolo si è capovolto e il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Ad allertare i soccorsi, è stato un agente della polizia penitenziaria che transitava nella zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalla vettura, i carabinieri e un'ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e o hanno poi trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio.

I carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente, non sembrerebbero esserci altri mezzi coinvolti.