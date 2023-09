Ribera, pietre contro le ambulanze e vetri in frantumi: denunciato un uomo di 49 anni

Momenti di paura all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, dove un uomo ha lanciato grosse pietre contro le ambulanze. I mezzi erano parcheggiati davanti al pronto soccorso: i vetri sono andati in frantumi e i danni sono ingenti. Nessuno era a bordo, le ambulanze erano pronte a partire in caso di emergenza, ma quello che è successo avrebbe potuto rallentare pesantemente eventuali operazioni di soccorso.

I sanitari hanno immediatamente lanciato l'allarme ai carabinieri, che sono riusciti a bloccare un uomo che stava tentando di scappare. Si tratta di un quarantanovenne riberese. Come i militari hanno accertato, è in cura da tempo per problemi psichici. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento, oltre al trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di Psichiatria all'ospedale di Sciacca.