Incidente all'ingresso di Licata: motociclista in condizioni gravissime

Incidente stradale a Licata, in provincia di Agrigento, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito. Lo scontro si è verificato all'ingresso della città, in via Gela, e ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e un'auto. L'impatto si è rivelato violentissimo, l'uomo di 53 anni a bordo del mezzo a due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118: le condizioni del motociclista sono subito apparse gravissime ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportato in ospedale.

Feriti anche l'automobilista e il suo passeggero, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico, si sono verificati rallentamenti alla circolazione.