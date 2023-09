Video hard con l'ex diffuso dopo la fine della relazione, una denuncia a Ribera

Un tipico, classico, e purtroppo diffuso caso di revenge porn: la storia che finisce, lui che per vendicarsi o per orgoglio, fa circolare sul web e nelle chat momenti intimi con l'ormai ex. Che lo scopre e lo denuncia.

Un caso del genere è avvenuto in Sicilia, a Ribera, quando a compiere il reato è stato un impiegato, denunciato dai carabinieri alla procura. A presentare l'esposto è stata proprio la donna. Un video realizzato mentre stavano insieme e diffuso dopo la fine della storia, avvenuta circa un anno fa. Un filmato che girava sul web e che, una volta scoperto, ha comprensibilmente sconvolto la vittima, che si è rivolta immediatamente ai carabinieri per denunciare l'accaduto.