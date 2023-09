Altri 5 sbarchi di migranti a Lampedusa con 800 arrivi, primi trasferimenti dall’hotspot

Sono 195 i migranti sbarcati, con 5 diversi barchini, a Lampedusa dove, dalla mezzanotte, gli approdi salgono a 18 con un totale di 818 persone. Sui natanti, soccorsi da Guardia di finanza e Capitaneria, c’erano da un minimo di 14 ad un massimo di 52 bengalesi, egiziani, eritrei, sudanesi, siriani e palestinesi. I gruppi hanno riferito di essere partiti da Djerba e Sfax in Tunisia e Zawia in Libia, pagando fino a 6mila dollari per i viaggi con partenza dalla Libia e fino a 3mila dinari tunisini per gli altri. Anche sull’ultimo natante soccorso, con a bordo 52 bengalesi ed egiziani, c’era un uomo con lievi ustioni che è stato subito portato al Poliambulatorio del

l’isola.

Contestualmente continuano i trasferimenti per alleggerire la pressione sulll'hotspot. Alle 13 erano 2.236 i migranti presenti in contrada Imbriacola. Stamani sono state già trasferite 1.540 persone, le ultime (800) sul traghetto Galaxy che sta facendo rotta verso Porto Empedocle. Nel pomeriggio e la serata è previsto il trasferimento di altre 960 persone: 150 con il traghetto Cossyra che partirà alle 20,40; 170 con la nave Tremiti che mollerà gli ormeggi alle 22,30 e in nottata altri 640 con la nave dedicata al trasferimento Paolo Veronese che partirà da Cala Pisana.

Oggi saranno complessivamente spostati 2.540 migranti che lasceranno l’isola. L’obiettivo di prefettura di Agrigento e polizia è quello di continuare ad alleggerire la struttura di primissima accoglienza.

Nel video, i migranti in attesa dei pullman sulla banchina di Porto Empedocle.