A Licata scontro tra un'autobotte e un'auto: tre feriti, uno è grave

Incidente stradale sulla strada provinciale per Mollarella, la cosiddetta “San Michele” a Licata, in provincia di Agrigento. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’autobotte ed una Ford Kuga: il bilancio è di tre feriti, di cui uno in codice rosso.

L'impatto avvenuto sulla strada che conduce alla spiaggia si è rivelato molto violento, gravissimi danni anche al mezzo che trasportava l'acqua e all'utilitaria. Quando è stato lanciato l'allarme sul pooto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. A effettuare i rilievi gli agenti della polizia municipale che dovranno ricostruire la dinamica dell'impatto.