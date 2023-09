Agguato a Ribera, gestore di uno palestra ferito a una gamba a pistolettate

Un uomo, Antonino Ruvolo, di 43 anni, è stato ferito ieri sera con colpi d’arma da fuoco a Ribera, un paese dell’entroterra agrigentino.

L’agguato è scattato davanti alla palestra di arti marziali «Combat gym» in contrada Milillo, gestita dallo stesso Ruvolo. Qualcuno lo ha attirato fuori dai locali e ha sparato ferendolo a una gamba.

L’uomo è stato soccorso e trasportato nell’ospedale di Sciacca, dove i medici ne hanno disposto il trasferimento in elisoccorso a Palermo a causa delle sue condizioni. Secondo le prime informazioni la vittima dell’agguato non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei carabinieri.

Polizia e carabinieri stanno cercando una Ford Fiesta bianca, a bordo della quale si sarebbe allontanato un uomo che dovrebbe essere l’autore del ferimento di Antonino Ruvolo.

L’uomo è stato raggiunto da due colpi di fucile da caccia caricato a pallini. Al momento, le forze dell’ordine non conoscono il movente del gesto, ma si sta cercando un sospettato.