Undici fucili, 3 revolver e 684 cartucce a pallini ritirati in provincia di Agrigento

Undici fucili, 3 revolver e 684 cartucce a pallini calibro 12 sono stati ritirati in via cautelativa perché il proprietario non aveva più i requisiti previsti dalla legge per detenere armi e munizioni. La polizia di Sciacca, su direttiva del questore di Agrigento Emanuele Ricifari, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo a Ribera, Lucca Sicula e Burgio.

Ispezionati, assieme ai funzionari del servizio Igiene degli alimenti e nutrizione, anche diversi ristoranti, bar-gelateria e bar-pasticceria di Sciacca e in 4 casi, elevando sanzioni per complessivi 11 mila euro, sono state contestate violazioni alle misure igienico-sanitaria degli alimenti.