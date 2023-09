Licata, bottiglia con benzina davanti ad un negozio di ricambi auto: indaga la polizia

Intimidazione nelle scorse ore, in via Gela, a Licata. Il titolare di un negozio che vende ricambi per le automobili ha trovato davanti alla saracinesca una bottiglia contenente due litri di benzina.

Immediatamente il 40enne ha contattato le forze dell'ordine. I poliziotti del commissariato di Licata si sono recati sul posto per effettuare i rilievi ed è stata avviata un'indagine. La bottiglia con la benzina è stata ritrovata di mattina presto, all'orario di apertura del negozio. Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe stato compiuto di notte.

Il titolare del negozio è stato sentito dagli agenti per cercare di risalire all'autore del gesto. I poliziotti stanno appurando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza che potrebbero contribuire a ricostruire la dinamica di quello che sembra essere una intimidazione.

I poliziotti hanno informato la procura della Repubblica di Agrigento che ha avviato le indagini per identificare l'autore del gesto e coordinerà l'attività investigativa.