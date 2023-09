Tornano a Lampedusa dopo l'espulsione, arrestati 15 migranti

Altri 15 migranti, tunisini per la maggior parte, sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento. Le pre-identificazioni fatte all’hotspot di Lampedusa, dove i migranti sono sbarcati nei giorni scorsi, hanno permesso di stabilire che 10 sono tornati in Italia, attraverso la frontiera marittima delle isole Pelagie, nonostante fossero stati espulsi, e 5 nonostante altrettanti decreti di respingimento. Un tunisino è stato portato al carcere di Agrigento, gli altri 14 sono rimasti ai domiciliari all’hotspot. Salgono a 69, in dieci giorni, i migranti arrestati dalla polizia.

Intanto, sono 82 i migranti che a breve, scortati dalla polizia, verranno accompagnati al porto di Lampedusa dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle. Quarantadue più 25 minori non accompagnati verranno subito trasferiti a Catania, 12 minori non accompagnati a Taranto e 3 resteranno ad Agrigento a disposizione della Squadra Mobile. All’hospot di contrada Imbriacola, praticamente ormai vuoto, resteranno 24 migranti.