Agrigento, paura in via Crispi: in fiamme autobus carico di passeggeri

Fiamme e paura in via Francesco Crispi ad Agrigento. Un autobus della linea extraurbana ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Il mezzo è stato fatto evacuare immediatamente, chi era a bordo si è allontanato dal bus in preda al panico.

Nel giro di pochi minuti grn parte del pullman è stata avvolta dall'incendio in seguito all'uscita di liquido infiammabile dal vano motore. L'area è stata subito chiusa al traffico per permettere l'arrivo dei vigili del fuoco. Il traffico nella zona, tra le più centrali della città, ha subito fortissimi rallentamenti. Sul posto, per gestire la viabilità, è giunta la polizia municipale. Non si sono registrati feriti, in corso gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio.