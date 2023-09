Orrore a Sciacca: due cani uccisi a colpi di arma da fuoco

Sanguinanti e abbandonati in un terreno. Orrore a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove due cani sono stati trovati morti, uccisi con colpi di arma da fuoco. Si trovavano a distanza di circa cento metri l'uno dall'altro, all'interno di un'area privata in contrada Guardabasso-Bordea.

Alcuni animalisti presenti al momento del ritrovamento delle carcasse hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i veterinari dell'Asp che hanno avviato gli accertamenti. I due cani sarebbero stati uccisi con colpi di fucile, ma tutte le verifiche del caso sono in corso per risalire ai responsabili e ai proprietari del terreno in cui i due cani sono stati ritrovati. Intanto è stato disposto il trasferimento dei cani all’Istituto zooprofilattico di Palermo dove saranno sottoposti agli esami del caso.