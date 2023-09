Agrigento, fiamme e paura tra Monserrato e Montaperto

Una notte di inferno ad Agrigento per un vasto incendio che ha coinvolto le contrade Monserrato e Montaperto. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile hanno lavorato fino a stamattina per domare il rogo che ha creato una vera e propria striscia di fuoco visibile da diversi punti della città. Il forte vento ha reso le operazioni di spegnimento particolarmente complesse ed è anche stato necessario l'intervento di un canadair.

L'incubo incendi in Sicilia sembra non avere fine in Sicilia: dopo la devastazione dei giorni in cui sull'Isola le temperature hanno raggiunto livelli record, una serie di roghi continua a distruggere ettari ed ettari di macchia mediterranea. Basti pensare che ieri sono stati 27 gli incendi in Sicilia, tra i più vasti quello di San Giuseppe Jato, nel Palermitano, nelle contrade Dammusi e Barone. Fiamme e paura pure nel Nisseno, tra San Cataldo e Niscemi. Stanotte a Messina le fiamme hanno avvolto la zona di Castanea ed è stato necessario l'intervento di due canadair e un elicottero.