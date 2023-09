Lampedusa: fugge dall'hotspot, entra in casa di un poliziotto e lo picchia

Era in vacanza a Lampedusa quando ha notato che qualcuno era entrato nel giardino della sua villetta nella zona di Pozzo Monaco. Un poliziotto di Alessandria ha cercato di bloccare un giovane migrante che aveva già scavalcato la recinzione, ma è stato preso a pugni in faccia. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri, che dopo essere riusciti a fermare il ragazzo, hanno accertato che era fuggito dall'hotspot di contrada Imbriacola.

Il ventottenne tunisino, sbarcato in Sicilia nelle scorse settimane e ospite del centro di accoglienza dalla metà di agosto, sarebbe stato trasferito nelle prossime ore. I militari l'hanno riaccompagnato nella struttura, ma nei suoi confronti è scattata la denuncia per violazione di domicilio e lesioni personali.

Il poliziotto è invece stato trasportato al pronto soccorso per le ferite riportate, non è in gravi condizioni.