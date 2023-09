Favara, colpi di pistola contro l'auto di un insegnante: indagini

Avrebbe tutte le caratteristiche di un'intimidazione o di una vendetta personale ciò che è avvenuto a Favara nei giorni scorsi: un colpo di pistola è stato sparato all’indirizzo dell’automobile di proprietà di un insegnante sessantenne. Il fatto è venuto alla luce soltanto oggi.

L'uomo aveva parcheggiato l'auto sotto casa, in pieno centro a Favara, tra mercoledì sera e giovedì mattina. L'indomani ha ripreso l'auto e ha visto un foro sullo sportello anteriore sinistro. A quel punto ha immediatamente allertato i carabinieri della tenenza di Favara che sono giunti sul posto insieme ai militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agrigento. Il sessantenne ha formalizzato una denuncia di danneggiamento a carico di ignoti.

Accanto all'auto è stato trovato un bossolo di pistola calibro 7.65. Gli investigatori hanno ascoltato l'insegnante e hanno avviato le indagini, la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Secondo le prime informazioni, nessuno, in zona, ha visto o sentito qualcosa. Appurata l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza sia pubblici che privati vicino alla strada dove la vettura era stata lasciata posteggiata e in zona, che potrebbero rivelarsi utili per le indagini. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori.