Derubano e picchiano una famiglia, i video incastrano due giovani a Canicattì

È durata poco la fuga di due malviventi che hanno sequestrato, picchiato e derubato una famiglia di Canicattì. Con una scusa, i due malfattori erano riusciti a farsi aprire la porta di casa e, una volta dentro, hanno preso a botte il capofamiglia, la moglie e il figlio. Poi, minacciandoli con una grossa catena si sono fatti dire dove erano nascosti i soldi e si sono impossessati della somma di 2 mila euro. Sono stati momenti di grande apprensione e panico quelli vissuti da marito, moglie e figlio a Canicattì. I congiunti, due sessantenni e il figlio trentenne, sono finiti all’ospedale Barone Lombardo per le ferite riportate con una prognosi dai cinque ai sette giorni

È successo all’indomani di ferragosto in un’abitazione di via Trabia nella città dell’uva Italia, ma la notizia è stata resa nota soltanto ieri dai carabinieri della locale compagnia per non compromettere le indagini. Infatti, proprio ieri i malviventi protagonisti dell’efferato gesto sono stati individuati e denunciati alla Procura di Agrigento. Si tratta di una 26enne disoccupata di Canicattì e di un 25enne ucraino. Dovranno rispondere dei reati di rapina impropria, lesioni personali e detenzione di armi.

Un ampio servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola