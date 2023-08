Muore a 83 anni al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì, i familiari denunciano medici e infermieri

Un pensionato di 83 anni muore al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove era giunto per una sofferenza epatica. I familiari denunciano 5 medici e 2 infermieri per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. I poliziotti hanno acquisito e sequestrato, su disposizione del pm di turno, la cartella clinica e la salma dell’anziano. Venerdì scorso (25 agosto), l’anziano è stato portato al pronto soccorso per dei liquidi nell’addome, causati da epatite. Stando alla denuncia formalizzata dai familiari, il paziente non sarebbe stato assistito e solo dopo diverse ore sarebbe stato dichiarato il decesso del pensionato.

La salma dell’anziano verrà adesso sottoposta ad autopsia. Dalla cartella clinica acquisita sarebbe emerso che l’uomo era affetto da importanti patologie pregresse.