Sbarchi senza sosta a Lampedusa: 65 ieri, già 17 oggi. All'hotspot ci sono quasi quattromila migranti

Sono stati 65 gli sbarchi registratisi ieri, 25 agosto, nell’arco di 24 ore, per un totale di 1.918 persone arrivate a Lampedusa. Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima sulla più grande delle isole Pelagie, dove oggi, dalla mezzanotte alle 8, ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone.

All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, quasi 4 mila ospiti (per l’esattezza 3.983), fra cui 243 minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha già disposto per metà mattinata l’imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Ci sono stati anche arrivi direttamente sulla terraferma: 6 i gruppi di migranti che sono stati ritrovati e bloccati dai militari della tenenza della guardia di finanza e carabinieri.

Ben 33 erano a Porto Nonti, dove non è stata ritrovata la carretta usata per la traversata, 42 e 8 sono giunti, con natanti di 7 e 5 metri, al molo commerciale, 44 sono stati bloccati a Cala Croce dove non è stata trovata la barca, 38 erano nei pressi del Santuario della Madonna dell’Aiuto e hanno riferito d’aver lasciato alla deriva il barchino. Una motovedetta della Capitaneria è invece intervenuta nei pressi della scogliera di Cala Galera dove c’erano 47 persone, anche loro avevano lasciato alla deriva il natante. Durante la notte c’è stato anche un trasbordo di guineani dalla nave ong Ocean Viking che ha effettuato il soccorso, sulla motovedetta Cp327 della guardia costiera.