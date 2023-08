Arrestati a Villabate due pendolari della droga

I carabinieri della sezione radiomobile di Misilmeri hanno arrestato a Villabate un trentaquattrenne, agrigentino, ed un gambiano di 28 anni, noto alle forze dell’ordine, fermati con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. I due uomini, entrambi residenti nella zona di Agrigento, hanno catturato l’attenzione dei militari che, in piena notte, hanno notato l’auto con a bordo i due indagati, transitare in via Pomara, una strada senza uscita e certamente non di passaggio. Immediato è scattato il controllo dei carabinieri, ai quali il conducente del veicolo è parso particolarmente nervoso. I due uomini inoltre non sarebbero stati in grado di spiegare le ragioni della loro presenza a Villabate.

I militari hanno pertanto proceduto alla perquisizione personale e dell’auto, che ha consentito di rinvenire all’interno della vettura uno zaino con 25,7 grammi di crack, già suddiviso in dosi, 4,8 grammi di cocaina e 5,5 grammi di marijuana. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese che ha disposto a carico dei due indagati l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza.