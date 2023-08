Migranti, quattro barchini arrivano a Lampedusa: li bloccano le forze dell'ordine

Quattro barchini, due dei quali in contemporanea a molo Favarolo e molo Madonnina, sono arrivati direttamente sulla terraferma di Lampedusa. A bloccare, fra la notte e l’alba, i gruppi appena sbarcati sono stati i carabinieri e i militari della tenenza della guardia di finanza.

Sul primo barchino, partito da Zwara in Libia e arrivato a molo Madonnina, c’erano 35 (2 donne) egiziani, eritrei, siriani e sudanesi; sul secondo, salpato da Sfax in Tunisia e approdato al molo commerciale, c’erano 20 persone (2 donne e 1 minore) originarie di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Niger e Sud Sudan. All’alba, in contemporanea, un barchino con 29 (2 donne e 4 minori) gambiani, siriani e iracheni partito da Sfax ha attraccato a molo Favarolo e un altro, con 35 (2 minori) in viaggio da Sabratha, è giunto a molo Madonnina.

Gli approdi sono così saliti a 8 a partire da mezzanotte con un totale di 473 persone. Cinque barchini sono partiti dalla Libia. Tra questi anche due imbarcazioni di legno, soccorse da guardia di finanza e Capitaneria, con a bordo 133 (17 donne e 6 minori) e 125 (16 donne e 7 minori) egiziani, eritrei, etiopi, ghanesi, pachistani, siriani e sudanesi.