Nuovo incendio a Santa Margherita di Belice, a fuoco un altro magazzino con balle di fieno: indagini

Si indaga a Santa Margherita di Belice dopo l'incendio scoppiato all'interno di un magazzino agricolo, in contrada Gulfa. A fuoco tutto il capannone con all'interno 150 balle di fieno andate in fumo. Sul posto sono intervenute immediatamente tre squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le altissime fiamme dopo molte ore.

Sul luogo dove è scaturito il rogo sono giunti i carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belice che hanno avviato le indagini. I militari hanno ascoltato i proprietari dell'azienda agricola, due coniugi, alla ricerca di informazioni utili per capire cosa abbia innescato l'incendio. Il magazzino, il cui contenuto è stato tutto bruciato, sorge su un fondo agricolo di proprietà di un'azienda zootecnica.

La procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’indagine per fare piena luce sull’evento.

Lo scorso 3 agosto, si è verificato un episodio simile: sempre in contrada Gulfa, a Santa Margherita Belice, un incendio ha distrutto un magazzino dove erano conservate circa 1300 balle di fieno. Il capannone era di proprietà di un pastore. Anche in quell'occasione i carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa abbia provocato l'incendio. Il danno è stato quantificato in circa 12mila euro.

Negli stessi giorni, a Casteltermini, in contrada Grazia, erano andate a fuoco 400 balle di fieno, accatastate all'esterno del fienile di un agricoltore sessantenne. I vigili del fuoco intervenuti hanno evitato che il fuoco si estendesse anche al fienile.