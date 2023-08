Menfi: un incendio divampa in un terreno, invade la pista ciclabile e distrugge l'auto di un poliziotto

Poteva avere conseguenze ancora più gravi l'incendio divampato nella località di Porto Palo, a Menfi. Per cause in corso d'accertamento, un rogo è divampato all'interno di un terreno agricolo e, alimentato dal caldo e dal vento, si è propagato anche nella pista ciclabile vicina. Nella zona, essendo presente molta vegetazione, l'incendio ha raggiunto anche un’auto, una Peugeot 308.

La vettura era di proprietà di un poliziotto che si è accorto in ritardo delle fiamme e non è riuscito a spostare il veicolo dalla zona lambita dal rogo.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che dopo alcune ore hanno provveduto a spegnere l'incendio. Sul luogo del rogo sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per stabilire la causa dell'incendio.

Non viene esclude alcuna pista, neanche quella di natura dolosa.