Menfi, brucia l'auto di un commerciante: si indaga sul dolo

A fuoco l'auto di un commerciante di Menfi. Nella notte è andata in fiamme in via Francesco Petrarca, nel comune agrigentino, una Kia Sportage con modalità che lasciano sospettare il dolo. A lanciare l'allarme sono stati i residenti che sentendo puzza di bruciato che entrava dalle finestre sono scesi in strada e hanno visto la macchina che stava bruciando.

Ad intervenire per domare le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che hanno anche messo in sicurezza la zona. L'auto è andata distrutta. Le forze dell'ordine, dopo che la procura di Agrigento ha aperto un'indagine, stanno indagando per stabilire quali siano le cause dell'incendio e soprattutto se è stato avviato dolosamente e perché.