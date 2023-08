Dieci sbarchi con 359 persone a Lampedusa: 2 mila dinari per la traversata

Dieci sbarchi, con 359 migranti, a Lampedusa dove, nelle ultime ore, per le motovedette della guardia di finanza e della capitaneria, è stato un autentico tour de force. Sui barchini c’erano da un minimo di 22 tunisini ad un massimo 58 persone, fra cui donne e minori, originarie di Costa d’Avorio, Burkina Faso, Guinea Kinakry, Liberia, Mali, Camerun e Sudan. Fra i tunisini giunti a molo Favarolo anche i tre, fra cui una donna, che sono stati rintracciati, dai militari delle fiamme gialle, sull’isolotto di Lampione.

Hanno riferito d’essere partiti da Mahdia, pagando 2 mila dinari a testa, ma il gommone di 3 metri con il quale avrebbero effettuato la traversata non è stato rinvenuto. Prima di loro, sempre sulla terraferma, lungo la strada di Ponente di Lampedusa, erano stati rintracciati e bloccati, dalla guardia di finanza, altri 46, fra cui 10 minori, sedicenti gambiani, guineani, senegalesi e guineani. Anche in questo caso, la barca, un natante in metallo di 7 metri, non è stato ritrovato. Gli ultimi arrivati hanno raccontato d’essere salpati, per la maggior parte, da Sfax, ma anche da Kerkennah e Mahdia. Salgono a 16, dalla mezzanotte, con un totale di 598 persone, gli approdi su Lampedusa.