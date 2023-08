Sparite le uova di Caretta Caretta a Palma di Montechiaro: «Forse sono state rubate»

Dopo tanti anni una tartaruga Caretta Caretta aveva deposto le sue uova sulla spiaggia di Malerba, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, ma il suo nido adesso non c'è più. Un'amara scoperta per i volontari del Wwf che si sono occupati di proteggere la zona con tanto di gabbiotto sulla sabbia e cartelli che invitavano a non toccare nulla e a non invadere l'area. La schiusa era prevista per settembre, in un anno record per la Sicilia che conta ben 102 nidi delle splendide tartarughe marine monitorati proprio dall Wwf.

"Il gabbiotto sembra manomesso - spiega il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino - qualcuno deve averlo spostato la notte di San Lorenzo, approfittando della maggiore presenza di persone in spiaggia. Non sappiamo ancora cosa è successo, fatto sta che nelle scorse ore i volontari hanno scavato e cercato in tutti i modi le uova che la tartaruga aveva depositato, ma non si trovano. Crediamo siano state rubate a questo punto, non ci sono tracce di gusci o di altro".

Un episodio che lascia l'amaro in bocca e per il quale è anche stata avvisata la capitaneria di porto: "Ho già contattato il comandante Gabriele Servidio, effettueranno un nuovo sopralluogo - prosegue il primo cittadino -. Come ha proposto il Wwf, con Enzo Galia che ha fatto di tutto per proteggere questo nido, è probabile che venga delimitata un'area più estesa fino a settembre, nel caso in cui la schiusa dovesse avvenire ugualmente. Sono molto dispiaciuto, chi ha manomesso l'area è a dir poco un irresponsabile e un incivile". Sull'episodio è intervenuta anche la delegazione di Agrigento dell'associazione Mareamico: "Incredibile ma vero - si legge sui social - c'è gente che non merita i miracoli della natura".