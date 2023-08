Casteltermini, incinta al nono mese perde la sua bimba in ospedale: aperta un'inchiesta

La lunga attesa prima di essere visitata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, poi la tristissima notizia che ha gettato una futura mamma nell'incubo: il cuore della sua bambina non batteva più. La nascita sarebbe avvenuta tra pochi giorni, la gravidanza era giunta al nono mese senza particolari problemi ed era ormai agli sgoccioli. Una coppia di Casteltermini, lui trentadue anni, lei ventidue, vuole che si faccia luce su quello che è successo e ha presentato un esposto alla procura.

Secondo marito e moglie si tratta di un caso di malasanità, visto che la ragazza, in preda a forti dolori e contrazioni, non sarebbe stata visitata immediatamente. Il tracciato sarebbe stato effettuato soltanto dopo due ore e proprio dall'esame sarebbe emersa l'assenza del battito. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità.