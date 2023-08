Incidente tra tre auto a Licata: feriti tutti i conducenti, trasportati in ospedale

Ancora un incidente stradale nell'Agrigentino. A scontrarsi sono state tre auto che stavano percorrendo la strada statale 115, in via Palma, all’ingresso di Licata. Lo scontro è stato molto forte e tre persone, tutti i conducenti delle vetture, sono rimaste ferite.

Immediatamente i passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze che hanno prestato le prime cure e trasferito i tre feriti al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le tre autovetture hanno invaso completamente la carreggiata, non consentendo agli altri mezzi di transitare. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti del commissariato di polizia che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Prima di ripristinare la completa viabilità, si sono dovuti attendere i carroattrezzi che togliessero le auto incidentate e gli operatori per la pulizia e messa in sicurezza della strada.

Nelle ultime ore altri incidenti si sono verificati nell’Agrigentino: ieri, uno in viale Emporium e in piazza Aldo Moro. In entrambi i casi, si è trattato di scontri tra auto e moto. Ad avere la peggio, in entrambi i casi, i centauri, trasferiti con le ambulanze in ospedale a causa di diversi traumi sul corpo.