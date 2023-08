Incidente a Porto Empedocle, scontro auto-moto sulla statale 115: ferito un 41enne

Ancora un incidente stradale nell'Agrigentino. Nella tarda serata di ieri si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. L'impatto, avvenuto sulla strada statale 115, nei pressi dell’hotel Kaos, a Porto Empedocle, è stato molto violento.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al motociclista 41enne che dopo l'impatto è rimasto a terra, ma cosciente. Il ferito è stato poi trasferito in codice rosso presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato ricoverato.

Il conducente della moto ha riportato traumi sparsi e contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti e solo dopo aver rimosso i mezzi incidentati dalla strada e averla messa in sicurezza la viabilità è tornata ad essere regolare.

Soltanto tre settimane fa un altro incidente si era verificato lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per il centro commerciale Le Rondini di Porto Empedocle. Sei i feriti, tra cui due bambini. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale di Agrigento dalle ambulanze Alfa 2 e Alfa 16 intervenute sul posto. Le loro condizioni non sono preoccupanti ma in tre sono in codice giallo per alcuni traumi sparsi. I bambini, per fortuna, avrebbero riportato solo delle escoriazioni.