Palma di Montechiaro, picchia la compagna davanti ai figli e le spacca il naso

Ancora violenza sulle donne. Ancora maltrattamenti in famiglia. Questa volta ad essere presa di mira è stata una rumena di 36 anni. Il compagno ha picchiato violentemente la donna davanti ai tre figli minori di lei, con calci e pugni, fratturandole il setto nasale. I carabinieri di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, sono intervenuti per una segnalazione di liti in famiglia. La rumena non ha denunciato il compagno, un bracciante agricolo di 40 anni, ma i militari hanno fatto scattare comunque l’iter del “codice rosso”, che mira a tutelare le donne vittime di violenza.

La donna, accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, è stata ricoverata e ha una prognosi di 30 giorni. I medici hanno diagnosticato un trauma facciale e la frattura del setto nasale.