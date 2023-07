Agrigento, anziana muore in casa per un malore: vegliata per 3 giorni dal suo cane

Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, ad Agrigento. Abitava in via Callicratide, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Ad allertarli i familiari che non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna da tre giorni.

Tramite l'autoscala i vigili del fuoco sono riusciti ad accedere all'appartamento e hanno trovato la 79enne per terra. Accanto a lei c'era il suo inseparabile cane, ha vegliato la donna per tre lunghi giorni, non allontanandosi nemmeno quando erano presenti i soccorritori. Il decesso è stato accertato dai sanitari del 118, la pensionata è morta per cause naturali.