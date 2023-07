Sciacca, 35enne coinvolto in un incidente con lo scooter elettrico: ricoverato a Palermo

È stato ricoverato a Palermo il 35enne vittima ieri di un incidente stradale mentre si trovava in sella ad uno scooter elettrico. L'uomo stava percorrendo via Ghezzi quando, per cause ancora da accertare, è stato disarcionato dal proprio mezzo, cadendo a terra.

Le condizioni del 35enne sono apparse subito serie, è stata allertata un'ambulanza e i sanitari, dopo le prime cure del caso, hanno trasferito l'uomo all'ospedale "Giovanni Paolo II". Il 35enne è arrivato presso il nosocomio con un serio trauma cranico e i medici di Sciacca, dopo i primi accertamenti, hanno deciso il trasferimento del ferito presso un ospedale a Palermo.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e gestito il traffico nella zona. Da una prima ricostruzione non sembrerebbero esserci altri mezzi coinvolti.