La cocaina ripescata nel mare a Lampedusa, scattano altri 11 fermi

Undici fermi, due dei quali su un peschereccio bloccato al largo delle coste di Lampedusa. Cinque mesi dopo l’operazione antidroga «Levante» che fece scattare altri 11 fermi, i carabinieri, durante la notte, hanno bloccato i nuovi indagati. Le indagini, coordinate dalla Procura di Agrigento con a capo il reggente Salvatore Vella, su quello che, nel luglio del 2022, fu, per Lampedusa, il più grosso sequestro di cocaina non si sono mai fermate.

Furono circa 25 i chili di droga, per la maggior parte ancora confezionata in panetti, che vennero allora sequestrati. Ad essere arrestato in quell’occasione fu il lampedusano Umberto Blandina di 60 anni. Lo scorso febbraio, ricostruendo la rete dei trafficanti, vennero fermati complessivamente 11 abitanti dell’isola; adesso i carabinieri hanno eseguito il nuovo decreto di fermo di indiziato di delitto per altre 11 persone. I destinatari delle misure sono sette lampedusani e 4 senegalesi, alcuni dei quali già con precedenti penali.

Gli ultimi due indagati, un lampedusano, armatore della barca, e un marinaio senegalese, sono stati bloccati in mattinata dopo che la motovedetta dei carabinieri li ha intercettati in mare. Il peschereccio al momento viene scortato verso il porto.