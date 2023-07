Siculiana, 17enne ospite di Villa Sikania investito da un'auto sulla statale 115: è grave

È in gravi condizioni il 17enne che è stato investito ieri sera mentre camminava lungo strada statale 115. Si tratta di un tunisino, ospite del centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana. Non si conoscono i motivi per cui stesse camminando lungo la Statale. Il ragazzo si trovava nei pressi dell'ex albergo utilizzato da anni come struttura di temporanea sistemazione per migranti ed è stato centrato da un'auto.

Subito sono scattati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza i cui sanitari hanno prestato le prime cure. In considerazione delle condizioni del 17enne, i medici hanno deciso di trasferirlo all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è arrivato in codice rosso. Al ragazzo sono stati riscontrati politraumi e un serio trauma cranico: si trova ricoverato presso il nosocomio. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica.

Alcuni anni fa, un eritreo di 20 anni venne investito da un'auto e morì, sempre lungo la statale 115. In quel cosa, il 20enne aveva deciso di fuggire da Villa Sikania. Dopo l'incidente, il conducente è fuggito e, a seguito delle indagini, un 34enne di Realmonte venne arrestato per omicidio stradale e fuga.