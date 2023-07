Sono 1.349 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Dopo il doppio trasferimento effettuato stamani, 472 con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 180 con un volo charter per Bologna, la struttura di contrada Imbriacola torna ad alleggerirsi. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, è al lavoro per pianificare nuovi spostamenti, magari già in serata.