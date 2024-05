Agrigento, si fingono avvocati o carabinieri e si fanno consegnare oro e contanti: raffica di truffe agli anziani

Si spacciano per avvocato e carabiniere e, parlando di incidenti stradali o multe non pagate per i quali è meglio evitare guai giudiziari, truffano gli anziani. Sono quattro i casi, fra Agrigento, Canicattì e Ravanusa, che sono stati denunciati ai carabinieri.

Ad Agrigento, un uomo, spacciandosi per l’avvocato della vittima di un incidente stradale causato dalla figlia della ottantacinquenne, si è fatto consegnare dalla donna 2 mila euro e diversi monili in oro. Un finto militare dell’Arma si è invece fatto consegnare 750 euro e diversi oggetti d’oro da una donna di 74 anni per scongiurare guai giudiziari al figlio, che era stato coinvolto in un grave incidente stradale, mai avvenuto.

A Canicattì, due uomini, qualificandosi come carabiniere e avvocato, hanno indotto una settantunenne a consegnare loro denaro e monili in oro per complessivi 22 mila euro, con la scusa di evitare guai giudiziari al nipote della pensionata, accusato di avere causato un grave incidente stradale. A Ravanusa, un uomo, spacciandosi per militare dell’Arma, si è fatto invece dare da una donna di 77 anni 4 mila euro, un anello e una collana d’oro con la scusa di pagare una multa per il figlio della donna.