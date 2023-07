Altri 208 migranti a Lampedusa e non mancano «Sos» e avvistamenti di altre carrette del mare

Altri 208 migranti sono giunti a molo Favarolo, a Lampedusa, dopo che i 5 barchini sui quali viaggiavano sono stati agganciati o soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Salgono a 6 con un totale di 250 persone, a partire dalla mezzanotte, gli approdi sulla più grande delle isole Pelagie.

E non mancano «Sos» e segnalazioni di natanti avvistati. A bordo degli ultimi 5 natanti c’erano 23 (2 donne) tunisini e siriani, 51 (15 donne e 8 minori) ivoriani, gambiani e guineani, 42 (21 donne e 11 minori) dei Burkina Faso, Camerun e Mali, 44 (14 donne e 1 minore) dell’Eritrea, Congo, Guinea e 48 (5 donne) sudanesi, malesi e ivoriani. Quattro gruppi hanno riferito di essere salpati da Sfax, uno invece da Chebba, in Tunisia.

La nave Dattilo arriva a Reggio Calabria con a bordo 800 persone

Intanto è arrivata a Reggio Calabria la nave Dattilo della guardia costiera con a bordo complessivamente 800 migranti. Tra di loro ce ne sono anche 50 soccorsi in mare nelle ultime ore, mentre tutti gli altri provengono dall’hotspot di Lampedusa.

Al termine delle operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria, i 550 migranti destinati a Reggio Calabria saranno accompagnati al centro di prima accoglienza allestito nella scuola «Boccioni» di Gallico in attesa di essere trasferiti in altre regioni in base al riparto stabilito dal ministero dell’Interno.

A bordo della Dattilo ci sono altri 250 migranti che, una volta completate le operazioni sul molo di ponente, verranno accompagnati al porto di Messina.