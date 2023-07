Licata, scontro frontale sulla Statale: cinque feriti, uno è in gravi condizioni

Cinque feriti a Licata, uno è in pericolo di vita a causa di un incidente stradale avvenuto oggi intorno a mezzogiorno lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio Mollarella. A scontrarsi frontalmente un fuoristrada Pajero e una Peugeot. All'interno di quest'ultima viaggiavano tre persone. Una di loro, un quarantenne, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

A soccorrere i feriti, alcuni di loro incastrati fra le lamiere degli abitacoli, i vigili del fuoco. Nella Pajero c'era una coppia di anziani che sono stati condotti d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Due ambulanze li hanno seguiti con gli altri due feriti della Peugeot, un uomo e una donna. Cinque le ambulanze intervenute e un elisoccorso, insieme a carabinieri e polizia che hanno messo la Statale in sicurezza dirottando il traffico su percorsi alternativi.