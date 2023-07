Dodici barchini arrivati di notte a Lampedusa: l'hotspot sfiora di nuovo i 2.000 ospiti

Sono 571 i migranti sbarcati oggi, 10 luglio, dalla mezzanotte fino alle 9 del mattino, a Lampedusa. Viaggiavano su 12 barchini soccorsi in area Sar italiane, o agganciati nelle acque antistanti all’isola, dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Una barca di ferro di 7 metri, con a bordo 62 persone, fra cui 7 donne e 4 minori, è riuscita ad arrivare invece direttamente a molo Madonnina. Ieri, sull’isola, c’erano stati 14 approdi con un totale di 600 migranti, 4 sbarchi in più e 200 migranti in più rispetto ai dati precedenti.

Sugli ultimi barchini soccorsi durante la notte c’erano da un minimo di 37 ad un massimo di 62 profughi originari di Mali, Guinea, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal, Bangladesh e Sudan. La maggior parte dei 12 natanti è salpata da Sfax in Tunisia, ma alcuni hanno riferito d’aver iniziato il viaggio da Zawia in Libia.

Adesso sono 1.861 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, dopo gli ultimi approdi di stanotte. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per la mattinata ha predisposto due trasferimenti: 400 lasceranno l’isola con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle e 177, con un volo charter, verranno spostati a Bergamo. L’ufficio territoriale del governo è al lavoro per pianificare altri trasferimenti per la giornata.